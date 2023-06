Papež se je ob 40. obletnici spomnil izginotja Emanuele Orlandi

Vatikan, 25. junija - Ob 40. obletnici izginotja Emanuele Orlandi se je papež Frančišek med molitvijo angelovega čaščenja na Trgu svetega Petra danes spomnil nanjo in izrazil solidarnost njeni družini. To so še posebej pozdravili svojci te 15-letne vatikanske državljanke, ki je v Rimu skrivnostno izginila 22. junija 1983.