Vreme: Zvečer in ponoči jasno nebo

Ljubljana, 25. junija - Zvečer in ponoči bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18 Stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V sredo bo delno jasno, nastalo bo še nekaj krajevnih ploh.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo, Balkanom in in zahodnim ter osrednjim Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s severnim vetrom topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo.