Ob dnevu državnosti Slovenija prejema številne čestitke iz tujine

Ljubljana, 25. junija - Ob današnjem dnevu državnosti Slovenija prejema številne čestitke iz tujine, ob Evropski uniji in zvezi Nato tudi od številnih držav, med drugim od Turčije, Romunije, Albanije, Poljske, Grčije, Črne gore, ZDA in Ukrajine. V Kijevu so se ob tem Sloveniji zahvalili za močno in neomajno podporo.