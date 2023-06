Favoriti v Mačkovcih do pomembnih zmag

Murska Sobota, 25. junija - Na progi v Mačkovcih je v soboto potekala četrta dirka sezone odprtega državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Na startu so se pojavili tekmovalci iz Slovenije, Hrvaške, Bolgarije, Avstrije in Italije. Favoriti so v svojih kategorijah prišli do pomembnih zmag, so sporočili iz Avto-moto zveze Slovenije.