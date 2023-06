Ameriška časnika: Putin je vedel, kaj načrtuje Prigožin

New York, 25. junija - Ruski predsednik Vladimir Putin je vedel, da vodja zasebne najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin pripravlja upor, sta v soboto poročala New York Times in Washington Post, ki sta se sklicevala na vire iz ameriških obveščevalnih agencij. Z dogajanjem so najmanj dan pred eskalacijo razmer bili seznanjeni tudi najvišji ameriški uradniki.