V soboto poškodovanih več planincev

Ljubljana, 25. junija - Gorski reševalci so v soboto imeli precej dela. Pomagali so več poškodovanim pohodnikom, pa tudi dvema planincema, ki sta se pozno popoldne pri planini Viševnik znašla na neprehodnem prepadnem terenu. Bohinjski gorski reševalci so ju z vrvno tehniko dvignili na planinsko pot in ju nepoškodovana pospremili v dolino.