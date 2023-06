Fajon ob dnevu državnosti: Slovenija spoštovana partnerica v mednarodnih organizacijah

Ljubljana, 25. junija - Ministrica za zunanje in evropske zadeve ter predsednica SD Tanja Fajon je ob današnjem dnevu državnosti ocenila, da je Slovenija danes na pravi poti, živimo v odprti in strpni družbi. "Smo spoštovana partnerica v mednarodnih organizacijah; dejavnik miru, stabilnosti in razvoja v regiji," je dodala v poslanici.