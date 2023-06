Wagnerjevci se umikajo, Kremelj jih ne bo preganjal

Rostov/Moskva, 24. junija - Potem ko je vodja najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin sporočil, da je ustavil napredovanje proti Moskvi, so se njegovi vojaki danes že začeli umikati iz Rostova na Donu, kjer so pred tem zavzeli vojaške objekte. Iz Kremlja so zvečer sporočili, da Wagnerjevcev ne bodo preganjali, Prigožin pa da bo odšel v Belorusijo, poročajo tuje agencije.