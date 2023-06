Zmarzliku tretja zmaga sezone v domačem Gorzowu

Poznanj, 24. junija - Poljak Bartosz Zmarzlik je zmagovalec pete dirke letošnje sezone svetovnega prvenstva v spidveju. V domačem Gorzowu je v finalu ugnal Danca Leona Madsena in Šveda Fredrika Lindgrena. Za trikratnega svetovnega prvaka je to tretja zmaga letos po uvodni dirki v hrvaškem Goričanu in prejšnji v nemškem Teterowu.