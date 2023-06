Donna Vekić in Petra Kvitova za krono v Berlinu

Berlin, 24. junija - Hrvatica Donna Vekić in Čehinja Petra Kvitova sta finalistki teniškega turnirja WTA v Berlinu. V polfinalu je Hrvatica s 6:4 in 7:6 (8) premagala Grkinjo Marijo Sakari, dvakratna zmagovalka Wimbledona Kvitova pa je bila boljša od Rusinje Jekaterine Aleksandrove s 6:3 in 6:4.