Pirc Musar svojcem padlih: Z državo imate posebno vez, stkano iz ljubezni do domovine

Ljubljana, 24. junija - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na sprejemu svojcev padlih v vojni za Slovenijo leta 1991 v predsedniški palači dejala, da imajo s svojimi dragimi z državo posebno, neločljivo vez, ki je bila stkana iz ljubezni do domovine in neizmernega poguma. Za požrtvovalnost in požrtvovalnost njihovih ljubljenih je izrazila globoko hvaležnost.