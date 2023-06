Solčava, 24. junija - Nekaj po 13. uri je na Pavličevem sedlu v Logarski dolini v občini Solčava kolesarja obšla slabost. Posredovali so gasilci PGD Solčava, ki so zavarovali kraj dogodka in oživljali kolesarja do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči. Kljub hitri pomoči oživljanje ni bilo uspešno, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.