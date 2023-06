V Halleju finalista Bublik in Rubljov

Halle, 24. junija - Kazahstanski teniški igralec Aleksander Bublik in Rus Andrej Rubljov sta finalista travnatega turnirja serije ATP v nemškem Halleju z nagradnim skladom 2.195.175 evrov. Bublik je v polfinalu izločil Nemca Alexandra Zvereva s 6:3 in 7:5, tretji nosilec Rubljov pa je ugnal osmopostavljenega Španca Roberta Bautisto Aguta s 6:3 in 6:4.