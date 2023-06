Odbojkarska SP po novem na vsaki dve leti

Ljubljana, 24. junija - Mednarodna odbojkarska zveza FIVB se je odločila, da bo svetovna prvenstva organizirala na vsaki dve leti. Obenem se bo število ekip, ki bodo na njih nastopale, z dosedanjih 24 povečalo na 32. Kot so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije, so spremenili tudi sistem kvalifikacij. To po odločitvi izvršnega odbora FIVB velja za obdobje 2025 do 2028.