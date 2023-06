Alcaraz in de Minaur za naslov v Queensu

London, 24. junija - Španski teniški igralec Carlos Alcaraz in Avstralec Alex de Minaur sta finalista turnirja ATP v londonskem Queensu z nagradnim skladom 2.195.175 evrov. Prvi nosilec iz Španije je v polfinalu s 6:3 in 6:4 izločil Američana Sebastiana Kordo, sedmopostavljeni de Mianur pa je s 6:3 in 7:6 odpravil drugega nosilca, Danca Holgerja Runeja.