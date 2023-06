Gneča na cestah popušča, manjši zastoji še na Štajerskem

Ljubljana, 24. junija - Gneča na slovenskih cestah je začela popoldne popuščati. Manjši zastoji so sicer še vedno na štajerski avtocesti od Šentilja proti Mariboru in na mariborski vzhodni obvoznici pred Dragučovo proti Šentilju, čas potovanja se podaljša za 30 minut oz. 20 minut. Zastoji so tudi na cesti od Kopra proti Dragonji, navaja prometno-informacijski center.