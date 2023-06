Razvoj dogajanja v Rusiji spremljajo tudi na zunanjem ministrstvu

Ljubljana, 24. junija - Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) in slovenskem veleposlaništvu v Moskvi razvoj dogajanja v Rusiji pozorno spremljajo, so danes za STA sporočili z ministrstva. Kot dodajajo, je ministrstvo že doslej odsvetovalo vsa potovanja v Rusijo in državljane, ki so tam, pozivalo k vrnitvi domov.