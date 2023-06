Slovenija praznuje dan državnosti

Ljubljana, 25. junija - Slovenija obeležuje 32 let od njene osamosvojitve, ko je takratna slovenska skupščina sprejela ključne dokumente za odcepitev Slovenije. Večina slovesnosti in osrednja proslava ob dnevu državnosti so se že zvrstile v soboto, danes pa bo v predsedniški palači potekal dan odprtih vrat, prvi od nastopa mandata predsednice Nataše Pirc Musar.