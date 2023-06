Pred dnevom državnosti obujanje spominov na prehojeno pot in temeljne vrednote samostojne Slovenije

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 24. junija - Pred dnevom državnosti so bile danes v počastitev 32. obletnice osamosvojitve Slovenije številne slovesnosti. Na njih so zvrstili spomini na prehojeno pot do samostojne države in njene temeljne vrednote. Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa je na osrednji proslavi poudarila, da država ni le peščica voditeljev, temveč ljudje.