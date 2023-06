V Evropi in ZDA pozorno spremljajo dogajanje v Rusiji

Bruselj/Pariz/Berlin/Washington, 24. junija - EU pozorno spremlja razmere v Rusiji in ostaja v stiku z evropskimi voditelji in partnerji držav članic skupine G7, je v tvitu zatrdil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Podobno sporočilo o spremljanju razmer prihaja iz več evropskih držav, med drugim Nemčije in Francije, ter iz ZDA. Kijev v dogajanju vidi dokaz šibkosti Rusije.