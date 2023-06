Kajakaški dvojec zmagal v finalu B

Krakov, 24. junija - V Krakovu so se je končalo evropsko prvenstvo v sprintu kajakašev in kanuistov na mirnih vodah, ki je potekalo v okviru evropskih iger. Zadnji dan tekmovanj je imela Slovenija svoja čolna v finalih B, kajakaški dvojec Anže Urankar in Špela Ponomarenko Janić sta v njem zmagala na 200 metrov, Ponomarenko Janić pa je bila na 500 metrov četrta.