Predsednik državnega sveta Lotrič ob dnevu državnosti: Skupaj zmoremo velike reči

Ljubljana, 24. junija - V državnem svetu je pred nedeljskim dnevom državnosti potekala slavnostna seja. Predsednik DS Marko Lotrič je v govoru poudaril, da Slovenci skupaj zmoremo velike reči in spomnil na nekatere izjemne Slovence. Ocenil je, da so nas do samostojne države pripeljali ponos, pogum, enotnost, sožitje, medsebojno razumevanje in zaupanje.