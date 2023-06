Lipič pred dnevom državnosti čestital veteranom vojne za Slovenijo

Ljubljana, 24. junija - Predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič je pred dnevom državnosti čestital vojnim veteranom in vsem, ki so aktivno sodelovali v vojni za Slovenijo. Prav je, da se veterani in vsi branitelji Slovenije aktivno spominjajo tistega časa in zgodovinskih dogodkov, v katerih so imeli priložnosti in čast sodelovati, je poudaril.