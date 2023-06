Krakov, 24. junija - Slovenske lokostrelke Žana Pintarič, Urška Čavič in Ana Umer so na ekipni tekmi evropskih iger v Krakovu na Poljskem v četrtfinalu z ukrivljenim lokom izgubile proti Italiji z 0:6. V prvem nizu so Italijanke zmagale s 55:50, v drugem s 53:48, v tretjem pa s 53:50.