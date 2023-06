Velenje, 24. junija - Od petka dopoldne je pogrešan 74-letni Anton Vedenik iz Velenja. Ko so ga videli nazadnje, je bil oblečen v črne kratke hlače in športno majico. Obut je bil v natikače, na glavi je imel belo kapo s šiltom, so sporočili s Policijske uprave Celje.