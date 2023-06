Gorski reševalci v petek pomagali zaplezanim planincem in onemoglim turistom

Jezersko/Kranjska Gora, 24. junija - Gorski reševalci so imeli ob lepem petkovem vremenu polne roke dela. Na poti na Kranjsko kočo sta se zaplezala tuja planinca, na Prodih je onemogla skupina tujih turistov, v severni steni Šitne glave pa sta obtičala dva plezalca, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.