Ob petkovem neurju zabeležili 180 dogodkov, na terenu 110 gasilskih enot

Ljubljana/Kungota, 24. junija - Vremenska fronta z neurjem je v petek popoldne prizadela delno osrednji, predvsem pa severovzhodni del Slovenije. Močan veter in obilno deževje, ponekod s točo, sta gasilskim enotam in drugim službam povzročila številne preglavice. Centri za obveščanje so zabeležili 180 dogodkov. Na terenu je bilo 110 gasilskih enot, od tega štiri poklicne.