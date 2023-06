Voznik v Kranju zbil kolesarja in pobegnil

Kot so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj, je do nesreče prišlo okoli 11.30. Kolesar se je do križišča z Gregorčičevo ulico pripeljal po Partizanski cesti, neznani voznik neznanega vozila pa je vozil po Gregorčičevi ulici. Med njima je prišlo do trčenja. Kolesar je bil lahko telesno poškodovan, voznik vozila pa se na kraju ni ustavil.

Policisti ga z do sedaj izvedenimi ukrepi niso izsledili. Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče pozivajo voznika, ki je bil udeležen v tej prometni nesreči ali morebitne priče, ki bi karkoli vedele o dogodku nesreči, da se oglasijo ali pokličejo na PU Kranj na telefon 04 366 64 00, na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.