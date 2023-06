Newyorški borzni indeksi s prvim tedenskim padcem v zadnjih šestih tednih

New York, 24. junija - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili prvi negativni trgovalni teden v zadnjih šestih tednih. Analitiki ocenjujejo, da so vlagatelji unovčili dobičke, potem ko so indeksi prejšnji teden beležili največje rasti v več kot letu dni. Teden je bil skrajšan zaradi ponedeljkovega praznika Juneteenth.