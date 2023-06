Nova Gorica, 26. junija - Nova Gorica na 26. mednarodnem srečanju saksofonistov SAXGO23 vse do 2. julija ponovno gosti saksofoniste iz Slovenije in tujine. Festival z najdaljšo tradicijo v Novi Gorici letos v mesto in bližnjo okolico prinaša sedem festivalskih koncertov in poletno šolo saksofona.