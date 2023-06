Danes v Radovljici še za državne naslove na cestnih dirkah

Radovljica, 25. junija - Danes bodo v Radovljici in okolici na sporedu cestne dirke za naslove državnih prvakov v kolesarstvu. Glavna favorita med člani sta na razgibani preizkušnji Tadej Pogačar in Matej Mohorič, medtem ko je med ženskami pričakovati četveroboj med Urško Žigart, Eugenio Bujak, Špelo Kern in Urško Pintar.