V Ljudskem vrtu še Japonec in Hrvat

Maribor, 23. junija - Nogometni klub Maribor se je danes okrepil še z dvema nogometašema. Na spletni strani so sporočili, da sta člana kluba postala Japonec Itsuki Urata in Hrvat Marko Kolar. Japonec je sklenil pogodbo do konca prihajajoče sezone, Kolar pa bo v Mariboru ostal predvidoma do konca tekmovalnega obdobja 2024/25.