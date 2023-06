Ponekod nevihte s točo, vozniki naj se ne ustavljajo v predorih in pod nadvozi

Ljubljana/Ravne na Koroškem/Koper, 23. junija - Napovedi meteorologov so se uresničile, ponekod po državi so se razvile nevihte, tudi s točo. O zalitih kleteh poročajo s Koroške, trenutno so večji nalivi ponekod v notranjosti države in na Štajerskem. Močan dež in toča sta na nekaterih cestah ovirala tudi promet. Ponoči se bo ozračje po napovedih umirilo, padavine bodo povsod ponehale.

Ob močni nevihti je ob 19. uri v pol ure na Planini v Podbočju padlo 53,74 milimetrov padavin, v Cerkljah ob Krki 34,60 milimetrov, na Letališču Cerklje ob Krki pa 24,20 milimetrov padavin. Možni so porasti hudournikov in meteorne vode.

Nevihtni sistem se počasi umika proti Hrvaški, ozračje nad Slovenijo se umirja, zvečer in ponoči pa je predvsem v zahodni Sloveniji možen nastanek novih neviht, ki pa predvidoma ne bodo močnejše, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Uprava je do 18. ure zabeležila 112 dogodkov, od tega na območjih regijskih centrov za obveščanje Maribor 51, Murska

Sobota 14, Ptuj in Ljubljana po 12, Celje 11, Slovenj Gradec sedem, Trbovlje štiri in Kranj en dogodek. Na terenu je aktivnih 72 gasilskih enot, od tega tri poklicne.

Močan veter je večinoma preko cestišč podrl večje število dreves, eno od teh je poškodovalo dve osebni vozili, nekatera so ogrožala objekte. Zaradi podrtega drevesa preko vodnikov elektrodistribucije je v enem primeru zagorelo v naravi. Sunki vetra so odkrili nekaj ostrešij in poškodovali drugo infrastrukturo. Zaradi obilnega deževja je meteorna voda poplavila kleti več objektov, ponekod poplavila cestišča, povišani vodotoki potokov pa so ogrožali objekte.

Ponekod je toča poškodovala ostrešja objektov. Enote gasilcev črpajo vodo iz poplavljenih objektov, zasilno prekrivajo

poškodovana ostrešja in odstranjujejo podrto drevje. Prav tako pri odstranjevanju posledic na terenu sodelujejo komunalna in cestna podjetja ter druge službe.

Po poročanju centra za obveščanje so gasilci med drugim posredovali v Otiškem vrhu v občini Dravograd in na Prevaljah, kjer je poplavljalo kleti. Ravenski poklicni gasilci so izčrpali vodo iz jaška industrijskega objekta, narasli potok pa ogroža stanovanjsko hišo v Tolstem vrhu. Na območju od Tolstega vrha proti Zelenbregu so poleg gasilcev na terenu tudi delavci ravenskega komunalnega podjetja.

Trboveljski gasilci posredujejo v Gabrskem, kjer je toča poškodovala streho stanovanjske hiše. Toča, tudi debelejša, je padala še na več drugih območjih po državi, med drugim v okolici Ljubljane in Maribora.

Nevihtne celice se trenutno premikajo proti severovzhodu države, trenutna radarska slika padavin Agencije RS za okolje (Arso) kaže, da so območja z obilnejšimi padavinami med drugim v okolici Logatca in Vrhnike, na širšem Celjskem in v okolici Krškega.

Že popoldne se je večja nevihta razvila jugovzhodno od Ljubljane, od koder se je pomikala proti Trbovljam. Dež s točo v velikosti lešnika je med drugim pospremil tudi voznike na dolenjski avtocesti med Ljubljano in Grosupljem.

Ob tem prometno-informacijski center za državne ceste poziva voznike, naj vozijo previdno in s primerno varnostno razdaljo. Če ne gre drugače, naj ročno prižgejo luči, da bodo vidni, in naj med nevihtami nikoli vozil ne ustavljajo pod nadvozi ali v predorih.

Medtem je ob prehajanju hladne fronte vročina vsaj v severni polovici države že nekoliko popustila, je pa sicer Arso pred tem za danes izdal opozorilo o veliki toplotni obremenitvi predvsem na jugovzhodu države.

Vrednosti ozona so narasle v Kopru. Ob 17. uri je vrednost presegla opozorilno vrednost 180 mikrogramov na kubični meter, in sicer je bila izmerjena vrednost 182, povprečna osemurna pa 145 mikrogramov na kubični meter. Merilno mesto je glede meritev ozona locirano tako, da podatki veljajo za širšo okolico, so sporočili z Arsa. Glede na vremensko napoved naj bi raven ozona v večernih urah padla.

Arso še opozarja, da so zvečer ob nevihtah ponekod še možna krajevna neurja, ponoči pa se bo ozračje po napovedih umirilo, padavine bodo povsod ponehale. V soboto bo povečini sončno, a brez vročine.