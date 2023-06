Dodatnih 17 milijonov evrov subvencij občanom za večjo energetsko učinkovitost stavb

Ljubljana, 23. junija - Eko sklad je z današnjo objavo v uradnem listu sredstva za subvencije, ki so na voljo občanom prek javnega poziva za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb, povečal s 26 milijonov na 43 milijonov evrov. Subvencije so na voljo med drugim za zamenjavo starih kurilnih naprav ali nakup toplotne črpalke.