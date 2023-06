Pravnim osebam posojila Eko sklada za okoljske naložbe

Ljubljana, 23. junija - Eko sklad je danes v uradnem listu objavil javni poziv za dodelitev ugodnih posojil pravnim osebam za okoljske naložbe. Med temi so npr. naložbe v ogrevalne sisteme, energijsko obnovo stavb, nakup okolju prijaznejših vozil in strojev, čistine naprave in nove tehnologije. Na voljo je sedem milijonov evrov.