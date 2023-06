Evropske borze navzdol; cenejša nafta, šibkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 23. junija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se tudi danes večinoma znižali. Navzdol so jih potisnili šibki gospodarski kazalci, predvsem indeksa nakupnih menedžerjev v območju evra in Veliki Britaniji. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je znižal.