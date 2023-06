Most Čongar na polotok Krim po ukrajinskem napadu neuporaben

Simferopol, 23. junija - Potem ko je bil v ukrajinskem napadu v noči na četrtek poškodovan Most Čongar, eden od mostov, ki polotok Krim povezujejo z regijo Herson na jugu Ukrajine, so tamkajšnje proruske okupacijske oblasti danes sporočile, da je bil most precej močno poškodovan in da je trenutno "neuporaben", poroča francoska tiskovna agencija AFP.