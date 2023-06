Brezskrbno na dopust: Varno varstvo majhnih otrok pri starih starših

Ljubljana, 27. junija - Dobro počutje in varnost vnukov je izredno pomembna. Preden vnuki stare starše obiščejo ali ostanejo pri njih doma, storimo vse za zagotovitev njihove varnosti in zaščito. Priporočila za zagotavljanje varnosti majhnih otrok so se precej spremenila, zato so na NIJZ pripravili nekaj nasvetov, kako ravnati in prilagoditi dom, da bo varnejši za vnuke.