Ponekod nevihte s točo, vozniki naj se ne ustavljajo v predorih in pod nadvozi

Ljubljana/Ravne na Koroškem/Koper, 23. junija - Napovedi meteorologov so se uresničile, ponekod po državi so se razvile nevihte, tudi s točo. O zalitih kleteh poročajo s Koroške, trenutno so večji nalivi ponekod v notranjosti države in na Štajerskem. Močan dež in toča sta na nekaterih cestah ovirala tudi promet. Ponoči se bo ozračje po napovedih umirilo, padavine bodo povsod ponehale.

Po poročanju centra za obveščanje so gasilci posredovali v Otiškem vrhu v občini Dravograd in na Prevaljah, kjer je poplavljalo kleti. Ravenski poklicni gasilci so izčrpali vodo iz jaška industrijskega objekta, narasli potok pa ogroža stanovanjsko hišo v Tolstem vrhu. Na območju od Tolstega vrha proti Zelenbregu so poleg gasilcev na terenu tudi delavci ravenskega komunalnega podjetja.

Trboveljski gasilci posredujejo v Gabrskem, kjer je toča poškodovala streho stanovanjske hiše. Toča, tudi debelejša, je padala še na več drugih območjih po državi, med drugim v okolici Ljubljane in Maribora.

Nevihtne celice se trenutno premikajo proti severovzhodu države, trenutna radarska slika padavin Agencije RS za okolje (Arso) kaže, da so območja z obilnejšimi padavinami med drugim v okolici Logatca in Vrhnike, na širšem Celjskem in v okolici Krškega.

Že popoldne se je večja nevihta razvila jugovzhodno od Ljubljane, od koder se je pomikala proti Trbovljam. Dež s točo v velikosti lešnika je med drugim pospremil tudi voznike na dolenjski avtocesti med Ljubljano in Grosupljem.

Ob tem prometno-informacijski center za državne ceste poziva voznike, naj vozijo previdno in s primerno varnostno razdaljo. Če ne gre drugače, naj ročno prižgejo luči, da bodo vidni, in naj med nevihtami nikoli vozil ne ustavljajo pod nadvozi ali v predorih.

Medtem je ob prehajanju hladne fronte vročina vsaj v severni polovici države že nekoliko popustila, je pa sicer Arso pred tem za danes izdal opozorilo o veliki toplotni obremenitvi predvsem na jugovzhodu države.

Vrednosti ozona so narasle v Kopru. Ob 17. uri je vrednost presegla opozorilno vrednost 180 mikrogramov na kubični meter, in sicer je bila izmerjena vrednost 182, povprečna osemurna pa 145 mikrogramov na kubični meter. Merilno mesto je glede meritev ozona locirano tako, da podatki veljajo za širšo okolico, so sporočili z Arsa. Glede na vremensko napoved naj bi raven ozona v večernih urah padla.

Arso še opozarja, da so zvečer ob nevihtah ponekod še možna krajevna neurja, ponoči pa se bo ozračje po napovedih umirilo, padavine bodo povsod ponehale. V soboto bo povečini sončno, a brez vročine.