Matej Erjavec postal prvi izmed treh podpredsednikov Fiba Evropa

Ljubljana, 23. junija - Pred odločilnimi boji evropskega prvenstva za košarkarice je Ljubljana gostila redno sejo Izvršnega odbora evropske košarkarske zveze Fiba. To je bilo uvodno delovno srečanje novega odbora in predsednika Jorgeja Garbajose. Člani so potrdili tri podpredsednike Fiba Evropa, prvi je postal Matej Erjavec, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.