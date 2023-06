Pravosodno ministrstvo izjave Društva Parada ponosa razume kot nepremišljene in neutemeljene

Ljubljana, 23. junija - Na pravosodnem ministrstvu so v odziv na sredino izjavo Društva Parada ponosa glede neaktivnosti in domnevno premalo ostre obsodbe nasilja na povorki Parade ponosa zapisali, da so te izjave nepremišljene in neutemeljene. Ministrica Dominika Švarc Pipan je namreč večkrat javno povedala, da je nasilje iz sovraštva poraz družbe, so odgovorili za STA.