Vreme: Ponoči se bo ozračje umirilo

V soboto bo na Primorskem precej jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Opozorilo: Zvečer so ob nevihtah ponekod še možna krajevna neurja.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno, a brez izrazite vročine.

Vremenska slika: Hladna fronta se pomika prek Slovenije. Za njo bo k nam od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Plohe in nevihte se bodo postopno širile proti jugovzhodu in do jutra povsod ponehale. Ob severnem Jadranu bo zapihala burja. V soboto bo ob severnem Jadranu precej jasno z burjo, drugod bo zmerno oblačno. Osvežilo se bo.