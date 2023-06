Pred 120 leti se je rodil avtor Živalske farme Orwell

Ljubljana, 25. junija - Na današnji dan pred 120 leti se je rodil britanski pisatelj George Orwell. Zaslovel je v poznih 40. letih minulega stoletja z dvema odličnima satirama, Živalsko farmo in 1984, v katerih je napadel totalitarizem. Z romani, dokumentarnimi zapisi, eseji in kritikami se uvršča med najpomembnejše in najvplivnejše pisce 20. stoletja.