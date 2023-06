Soplesalec letošnjega festivala plesnih perspektiv mesto

Ljubljana/Maribor, 25. junija - V Mariboru se danes začenja letošnji festival plesnih perspektiv Ukrep, ki bo na različnih lokacijah v Mariboru in Ljubljani potekal do 2. julija. Tematski fokus letošnjega festivala so lokacijsko posebne uprizoritvene prakse. Metaforično odpiranje proti mestu in meščanom je skupni imenovalec celotnega programa. Mesto bo soplesalec festivala.