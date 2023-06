Objavljen razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje, promocijo in razvoj medijske pismenosti

Ljubljana, 23. junija - Ministrstvo za kulturo je v Uradnem listu objavilo razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje, promocijo in razvoj medijske pismenosti za leto 2023. Na razpis pa se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki v Sloveniji delujejo na področju kulture, medijev in izobraževanja, so danes sporočili z ministrstva. Rok za prijavo je 11. avgust.