Olimpijska bakla za Pariz 2024 na Karibe in Mont Saint Michel

Pariz, 23. junija - Olimpijska bakla, s katero bodo prihodnje leto v Parizu prižgali olimpijski ogenj, bo na svoji poti do francoske prestolnice obiskala tudi francoska ozemlja na Karibih in zgodovinsko-turistično znamenitost, otok Mont Saint Michel. Danes so prireditelji iger v Parizu namreč predstavili pot olimpijske bakle.