Odpoklic BIO arašidov kremast namaz in hrustljav namaz znamke NATUR AKTIV

Ljubljana, 23. junija - Podjetje Hofer je odpoklicalo BIO arašidov kremast namaz, 250 g, in hrustljav namaz, 250 g znamke NATUR AKTIV in dobavitelja HMF Food Production zaradi možne vsebnosti alergena, ki ni deklariran. Zaužitje izdelka pri ljudeh, ki so alergični na oreške, lahko vodi do alergijske reakcije, za ostale je živilo varno.