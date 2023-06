Predsednica republike podprla prizadevanja KPK za krepitev pravne države

Ljubljana, 23. junija - Predsednik KPK Robert Šumi je med predstavitvijo poročila za leto 2022 predsednici republike Nataši Pirc Musar navedel številne novosti in izboljšave, ki vodijo k profesionalizaciji komisije tako navznoter kot navzven. Predsednica je podprla prizadevanja komisije za krepitev pravne države, integritete in etičnosti, so sporočili iz njenega urada.