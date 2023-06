ZSSS: Nekateri delavci zaradi enotne vozovnice ob del prejemka

Ljubljana, 25. junija - Potem ko je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo s 1. junijem uvedlo enotno vseslovensko vozovnico za potniški promet, v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) opozarjajo, da ta lahko negativno vpliva na povračilo stroškov zaposlenih za prevoz. Ob tem so kritični, ker so bile spremembe uvedene brez sodelovanja socialnih partnerjev.