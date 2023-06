Ljubljana, 23. junija - Slovenska nogometna prvoligaša Koper in Rogaška sta predstavila novi poletni okrepitvi. Koprčani so v svoje vrste pripeljali 24-letnega srednjega branilca Mamadouja Diarraja, Slatinčani pa so prav tako okrepili obrambo, v njej bo po novem igral 23-letni Hrvat Roko Kurtović.